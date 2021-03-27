10 مصابين فى انقلاب سيارة بطريق «القنطرة شرق-العريش»

انقلبت سيارة ميكروباص، على طريق "القنطرة شرق-العريش" أمام قرية الخربة بمركز بئر العبد، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على طريق "القنطرة شرق-العريش"، أمام قرية الخربة بمركز بئر العبد، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفي بئر العبد المركزي عن طريق سيارات الإسعاف، لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.