ضبط 456 مخالفة تموينية في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة مكبرة أسفرت عن تحرير ٤٥٦ محضرًا.كما تمكنت الحملة، من تحصيل غرامات مالية مستحقة على المخابز البلدية وقدرها ٣٧١٦٣٠ جنيها، حيث تم تحرير ١٠٣ محاضر للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج.وقد تم تنفيذ حملات على الأسواق للوقوف على حركة السلع ومدى الالتزام بالأسعار والصلاحيات لها والتي أسفرت تحرير ٣٥٣ محضرا، بعد رصد مخالفات متعددة جاء من بينها ضبط حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر ولحوم مكشوفة وخارج المجزر.وقامت المديرية بأخذ ١٠ عينات من القمح المعد للطحن و١١ عينة دقيق ٨٢٪ بالإضافة إلى ١٠ عينات نخالة فضلا عن ٣٦ عينة من المواد الغذائية.وفي سياق متصل قامت المديرية بمتابعة مستودعات الغاز، وتم تحرير محضرين لنقص وزن اسطوانات الغاز المنزلية يستحق عنها فرق دعم ما يقدر بحوالي ٣٥٠ ألف جنية لصالح الهيئة العامة للبترول.