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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سويسرا: إعطاء 1.35 مليون جرعة من لقاحات كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 09:27 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 1.35 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 592 ألفا و217، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و298.

ومضى قرابة عام وأربعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، تعتبر تقديرات، وهي تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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