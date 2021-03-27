صحيفتان سعوديتان: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضد إيران

أكدت صحيفتا (البلاد) و(الرياض) السعوديتان، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.وذكرت صحيفة (البلاد) - في افتتاحيتها اليوم السبت - تحت عنوان "مسؤولية المجتمع الدولي" - أنه منذ اندلاع مخطط الفوضى في اليمن؛ بفعل الانقلاب الحوثي المدمر، ظل موقف المملكة ثابتًا بالعمل المخلص على كافة الأصعدة، وقيادتها لتحالف دعم الشرعية؛ من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار هذا البلد الشقيق، مع استمرار أكبر برنامج إغاثي وإنساني وتنموي.وأضافت أن النظام الإيراني وميليشيا الحوثي، لا يريدان إنهاء الأزمة في اليمن، ولا سلامة أراضيها، ولا حفظ وحقن دماء اليمنيين من جرائم القتل والتعذيب والنهب والتدمير، التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية، فرغم مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل، لاتزال الميليشيا تتمادى في جرائم الحرب بحق اليمنيين، واستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وما حدث اليومين الماضيين، وقبلهما، من اعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، ومصفاة الرياض، والطائرات المسيرة المفخخة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.من جانبها، أوضحت صحيفة (الرياض) تحت عنوان " فرصة سانحة "، أنه على الرغم من الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المملكة عبر ميليشياتها الإرهابية، إلاّ أن المملكة قدمت مبادرة سلمية لحلّ النزاع في اليمن، والتي تمثلت في وقف إطلاق النار الشامل، وفتح مطار صنعاء، واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم، ودخول السفن بكل أنواعها ما دام الحوثيون ملتزمين بقرار مجلس الأمن، إلاّ أن الحوثيين مازالوا يماطلون ويتهربون من الالتزامات الدولية التي يتوجب عليهم تنفيذها، كما أنهم يطالبون بشروط إيرانية لخدمة مصالحها على حساب مصلحة اليمن وشعبه.