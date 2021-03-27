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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تضامن القاهرة»: جاري حصر وفيات ومصابي انهيار عقار السلام لتعويضهم

السبت 27/مارس/2021 - 09:16 ص
عقار السلام
عقار السلام
مصطفى عبدالله
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قال محمد السيد وكيل وزارة التضامن بالقاهرة، إنه جاري حصر أعداد المصابين والوفيات بعقار السلام لإقرار قيمة التعويض.

وأكد في تصريحات لـ"الدستور" أنه عقب حصر أعداد المصابين سيتم إقرار قيمة التعويض مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتحديد قيمتها.

كان غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم، بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل ٢٣ حالة إصابة إلى مستشفى السلام و٣ حالات وفيات وجارى البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من حادث انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب بحى السلام.

ووجه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

وأكد أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى، وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين، مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى.

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