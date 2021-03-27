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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

فيسبوك يجمد صفحة رئيس فنزويلا بسبب معلومات مضللة عن كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 09:11 ص
فيس بوك
فيس بوك
وكالات
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قال متحدث باسم فيسبوك اليوم السبت، إن الشركة جمدت صفحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لانتهاكها سياساتها المعنية بمكافحة المعلومات المضللة عن كوفيد-19 وذلك لترويجه لدواء يزعم دون دليل أنه يعالج المرض.

كان مادورو قد قال في يناير إن عقار كارفاتيفير المشتق من نبات الزعتر ويؤخذ عبر الفم "معجزة" تحيد فيروس كورونا دون آثار جانبية وذلك في زعم قال أطباء إنه غير مدعوم بالعلم.

وحذفت شركة فيسبوك مقطعا مصورا يروج فيه مادورو للعقار، وقالت إن التسجيل المصور ينتهك سياسة مكافحة المزاعم الزائفة "بأن شيئا ما يمكن أن يضمن الوقاية من التقاط عدوى كوفيد-19 أو الشفاء من كوفيد-19".

وقال المتحدث باسم فيسبوك لرويترز "نحن نتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تقول إنه لا يوجد حاليا علاج للفيروس".

ويقول مادورو في التسجيل إن العقار "معجزة" للطبيب الفنزويلي الذي عاش في القرن التاسع عشر خوسيه جريجوريو هرناندز.

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب التعقيب.

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