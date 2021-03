رئيس هيئة قناة السويس يعقد مؤتمر صحفي للتعليق على تطورات تعويم السفينة الجانحة

يعقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مؤتمر صحفي، في تمام الثانية من مساء اليوم السبت، وذلك بنادي الشاطئ بمحافظة السويس.وخلال المؤتمر سيتم التعليق على تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الجانحة بالقناة.وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وجه بتسريع وتيرة العمل ومراعاة عامل الوقت الحاسم في تلك الظروف الخاصة التي تتطلب أداء المهام على التوازي وبدقة عالية، وذلك خلال متابعته أعمال التكريك أمس الجمعة التي تتم بواسطة الكراكة مشهور إحدى كراكات الهيئة لتعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الجانحة بالقناة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.فيما بدأت 9 قاطرات عملاقة في مقدمتها «بركة 1»، و«عزت عادل»، في أعمال سحب السفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، الجانحة بقناة السويس، في محاولة جديدة لعملية تعويم السفينة عقب الانتهاء من أعمال التكريك.وتعد القاطرات وحدات بحرية ذات أبعاد صغيرة، ولكن بقدرات عالية تستهدف شد دفع السفن، وتحتوي على ونش شد ذو قدرة مناسبة لحجم السفن.وكانت الكراكتين «مشهور»، و«العاشر من رمضان» انتهيتا من أعمال التكريك بنسبة 100%، والتي تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.