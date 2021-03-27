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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس المتهمة بالنصب على المواطنين في الإسكندرية

السبت 27/مارس/2021 - 09:08 ص
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بتوظيف الأموال والنصب والإحتيال علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية من خلال المحل الخاص بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم.

كان اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين و3 آخرين، بقيام سيدة بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات قيام المتهمة، لها معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، والحصول من المجني عليهم على مبلغ مالى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه بالمخالفة للقانون.

وتوصلت التحريات إلى ن التهمة محبوسة بقسم شرطة ثان المنتزه على ذمة إحدى القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية وتم استدعائها إلى النيابة للتحقيق في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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