بكين تبدأ تطعيم الأجانب بلقاحات مضادة لكورونا

بدأت العاصمة الصينية بكين تطعيم الأجانب الموجودين في المدينة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، بحسب ما ذكره مكتب الشؤون الخارجية ببلدية بكين.وقال بيان أصدره المكتب، وأوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت إنه يمكن للأجانب الذين تبلغ أو تزيد أعمارهم على 18 عاما، ووفقا لمبدأ المشاركة الطوعية وبعد إعطاء موافقة مستنيرة وتحمل المسؤولية الشخصية عن المخاطر، تلقي لقاح "كوفيد19-".وأشار البيان إلى أنه سيتم استخدام لقاحات "سارس-كوف2- " المحلية الصينية، وأنه يجب الحصول على جرعتين.وأوضح البيان أنه يمكن للأجانب الراغبين في تلقي اللقاح التحقق من الإشعارات الصادرة عن مكاتب عملهم أو مدارسهم أو الأحياء السكنية التي يقيمون بها، والحصول على مواعيد من خلال هذه المؤسسات.وبعد الحصول على مواعيد، يمكن للأفراد الحصول على اللقاح في مكان قريب وفقا لترتيب سلطات الأحياء المحلية، كما يجب تقديم جوازات سفر وتصاريح إقامة سارية في موقع تلقي اللقاح.ويمكن للأجانب المشمولين بنظام التأمين الطبي الاجتماعي في بكين الحصول على اللقاح مجانا من خلال إظهار وثائق التأمين المعنية، بينما يتعين على أولئك غير المشمولين بنظام التأمين الطبي الاجتماعي دفع 93.5 يوان (14.4 دولار أمريكي) للجرعة الواحدة، وفقا لما أوردته "شينخوا".