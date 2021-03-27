20.4 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 20 ألفا و472 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.وبحسب البيانات، سجل المعهد 16 ألفا و33 إصابة جديدة يوم السبت الماضي.وسجل المعهد 157 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 107 حالات وفاة جديدة يوم السبت الماضي.وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام اليوم السبت 124.9 حالة (119.1 حالة أمس الجمعة و76.1 حالة قبل أسبوعين).وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.وانخفض عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا بشكل ملحوظ لأسابيع خلال شهري يناير وفبراير، ثم شهد فترة ثبات، ثم ارتفع مجددا بقوة الآن، وهو ما يرجعه الخبراء إلى انتشار متغيرات كورونا الأكثر عدوى.وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و755 ألفا و225 حالة.وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في ألمانيا 75 ألفا و780 حالة، وبلغ عدد المتعافين مليونين و477 ألفا و500 حالة.وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 1.14، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 114 فردا آخرين في المتوسط، ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.