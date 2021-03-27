رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

معالم شهيرة في نيوزيلندا تطفئ أنوارها بمناسبة «ساعة الأرض»

السبت 27/مارس/2021 - 08:42 ص
ساعة الأرض
ساعة الأرض
وكالات
طباعة
ستكون المعالم الأثرية في نيوزيلندا هي الأولى في العالم التي تدخل في ظلام بمناسبة ساعة الأرض اليوم السبت.

ويشجع الحدث الخاص بتغير المناخ العالمي الدول على إطفاء أنوارها لمدة ساعة، لتسليط الضوء على قضية تغير المناخ.

قالت ليفيا إسترهازي، رئيسة منظمة "الصندوق العالمي للحياة البرية" البيئية في نيوزيلندا، إن برج سكاي تاور في أوكلاند ومبنى البرلمان في ولنجتون سيغلقان الإضاءة الساعة 0830 مساءً (0730 بتوقيت جرينتش).

وقالت إن المعالم الأثرية الأخرى في جميع أنحاء العالم، ومن بينها مبنى إمباير ستيت وبرج إيفل ودار الأوبرا في سيدني، ستطفئ أنوارها في وقت لاحق.

وأعلنت حكومة نيوزيلندا حالة طوارئ مناخية في عام 2020، بهدف تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد للوصول إلى هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 5ؤ1 درجة مئوية.

وقد بدأ تنظيم حدث ساعة الأرض في عام 2007 في أستراليا، وشاركت 190 دولة ومنطقة في المبادرة في عام 2020.

موضوعات متعلقة

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 27-3-2021

لماذا غاب كامل الوزير عن مؤتمر «الحكومة» حول حادث القطار؟

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»


الصور

image description

الطيبى يزور مصابى حادث سوهاج فى مستشفى الإيمان بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

الأكثر قراءة

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الأكبر فى العالم.. كورونا يلغى معرضًا بريطانيًا للكلاب

معالم شهيرة في نيوزيلندا تطفئ أنوارها بمناسبة «ساعة الأرض»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 27-3-2021

«آس الإسبانية»: محمد صلاح يغيب عن ليفربول الموسم المقبل لهذه الأسباب

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

الكرة والثقافة.. «من زملكاوية محفوظ إلى أهلاوية مجدي همام»

ست بـ100 راجل.. مفردات السيدة فى الحارة المصرية

«بنشترى راجل».. مفردات الرجولة فى الحارة المصرية

لويس جريس.. مكتشف النجوم