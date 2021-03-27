روسيا: بوتين وموظفو الكرملين سيقدمون استمارات عن دخلهم العام الماضي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين وكافة العاملين بالكرملين سيقدمون قبل يوم 1 من شهر أبريل المقبل كشوفات عن دخلهم في العام الماضي.وشدد بيسكوف على أنه لن يتم أي تأجيل في هذا المجال، حيث أنه وفقا للتشريعات الروسية يجب أن يتم نشر المعلومات الخاصة بالدخل في غضون 14 يوم عمل من تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتقديمها.وكان بوتين قد أعلن في العام الماضي أن دخله عن عام 2019، بلغ 9.726 مليون روبل، وهو أكثر بمليون روبل عما أعلن عنه قبل ذلك بعام.