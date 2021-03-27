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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: توقعات بارتفاع عدد اللاجئين القصر غير المصحوبين بذويهم

السبت 27/مارس/2021 - 08:21 ص
اللاجئين
اللاجئين
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية- نقلا عن بيانات حكومية- عن توقعات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بارتفاع كبير في عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين يعبرون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال الشهرين المقبلين على الأقل.

وذكرت الصحيفة- في سياق تقرير حصري نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- أن الحكومة الأمريكية تقدر أنه ما بين 18 ألفا و600 إلى 22 ألف طفل قد يعبرون الحدود خلال أبريل المقبل.

ويقدر المسؤولون ارتفاع هذا العدد خلال مايو ليتراوح ما بين 21800 إلى 25 ألف تقريبًا.

ووفقا لبيانات حكومية، يتوقع مسؤولو حرس الحدود احتجاز أكثر من 16 ألف طفل خلال شهر مارس الجاري، وهو رقم قياسي شهري منذ عام 2010 على الأقل، ففي فبراير، كان عدد الأطفال المحتجزين حوالي 9 آلاف و300 بزيادة قدرها 3 آلاف و600 عن شهر يناير.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن العدد المتزايد من الأطفال الذين يعبرون الحدود وحدهم في الأشهر الأخيرة أدى إلى استنزاف موارد الحكومة، لافتة إلى أنه بموجب قانون الهجرة، تنقل الولايات المتحدة الأطفال إلى شبكة من الملاجئ الحكومية يقيمون فيها بينما يبحث المسؤولون عن رعاة بالغين مناسبين يمكنهم رعايتهم حتى يتم حل قضايا الهجرة الخاصة بهم.

وحتى أمس الأول، أبلغت إدارة بايدن عن وجود أكثر من 18 ألف طفل مهاجر في عهدتها، مع ما يقرب من 12 ألفا و500 منهم في ملاجئ الأطفال الحكومية. ويحتجز حرس الحدود نحو 5 آلاف و500 آخرين في منشآت مؤقتة لدوريات الحدود في انتظار نقلهم إلى الملاجئ.

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