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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

1.2 طن حلاوة فاسدة و1.5 طن تمر«مسوس» بالبحيرة (صور)

السبت 27/مارس/2021 - 07:53 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بإشراف المحاسب مجدى الخضر وكيل الوزارة، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية والسلع مجهولة المصدر وضبط المصانع غير المرخصة والمنتجات المغشوشة والسلع منتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة التى شارك فى العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث تموين البحيرة، عن ضبط مصنع طحينة وحلاوة طحينية يقوم باستخدام سمنه شورتينج منتهية الصلاحية في إنتاج الحلاوة الطحينية، كما تم ضبط 12 كرتونة سمنة زيت نخيل شورتينج منتهية الصلاحية زنة الكرتونة 25 كجم، وتم حصر الكميات التي أنتجت باستخدام هذه الزيوت منذ تاريخ إنتهاء الصلاحية حتى تاريخ الضبط وتبين أنها 70 كرتونة حلاوة طحينية (بكل كرتونة 4 عبوة - زنة العبوة 4 كجم)، بإجمالي طن وربع تقريبا، فتم التحفظ عليها، وعلى 12 كرتونة السمن المنتهية الصلاحية منعا لنزولها الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.

كما تم ضبط 30 جوال تمر جاف (زنة الجوال 50 كجم) بإجمالي 1،5 طن متغير الصفات الطبيعية وبه بعض الحشرات، و8 أجولة سوداني (زنة الجوال 50 كجم) غير مدون عليه أي بيانات، وكذلك 4 عامود لانشون منتهي الصلاحية (زنة 4 كجم).

وتواصل إدارة تموين دمنهور رقابتها المشددة منعا لنزول السلع منتهية الصلاحية بالأسواق.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة.
1.2 طن حلاوة فاسدة و1.5 طن تمر«مسوس» بالبحيرة (صور)
1.2 طن حلاوة فاسدة و1.5 طن تمر«مسوس» بالبحيرة (صور)
1.2 طن حلاوة فاسدة و1.5 طن تمر«مسوس» بالبحيرة (صور)
1.2 طن حلاوة فاسدة و1.5 طن تمر«مسوس» بالبحيرة (صور)

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