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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتفاقية شراكة بين الصين وإيران بقيمة 300 مليار دولار

السبت 27/مارس/2021 - 07:50 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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توقع كلًا من الصين وإيران، اليوم السبت، اتفاقية بقيمة 300 مليار دولار لوضع صرح شراكة استراتيجبية على مدى 25 عامًا، يأتي هذا خلال زيارة وزير الخارجية الصيني، وانج يي، للعاصمة الإيرانية طهران، وفقًا لما نقلته «قناة العربية» منذ قليل.

يأتي هذا فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، أنه سيتم اليوم السبت التوقيع على الوثيقة الشاملة للتعاون بين إيران والصين للأعوام الـ 25 القادمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خطيب زادة، قال في تصريح أدلى به للقناة الأولى في التلفزيون الإيراني، مساء الجمعة، حول زيارة وزير خارجية الصين إلى طهران: «أن هذه الزيارة تأتي على أعتاب الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسيتم خلالها التوقيع على الوثيقة الشاملة للتعاون للأعوام الـ 25 القادمة مساء السبت».

وأضاف: «سيلتقي وزير خارجية الصين خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين الإيرانيين ألا أن الفقرة الأبرز للزيارة هي التوقيع على الوثيقة الشاملة للتعاون التي ارتقت إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية».

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