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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد مستشفى السلام للاطمئنان على حالة مصابى عقار السلام المنهار

السبت 27/مارس/2021 - 07:46 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
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تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من حادث انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب بحي السلام.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

وأكد محافظ القاهرة أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارىء القصوى بالمستشفى وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين، مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار، حيث تم نقل ٢٤ حالة اصابة إلى مستشفيات السلام وعين شمس مع وجود ٥ حالات وفاة وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الانقاض.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.
محافظ القاهرة يتفقد مستشفى السلام للاطمئنان على حالة مصابى عقار السلام المنهار
محافظ القاهرة يتفقد مستشفى السلام للاطمئنان على حالة مصابى عقار السلام المنهار
محافظ القاهرة يتفقد مستشفى السلام للاطمئنان على حالة مصابى عقار السلام المنهار
محافظ القاهرة يتفقد مستشفى السلام للاطمئنان على حالة مصابى عقار السلام المنهار
محافظ القاهرة يتفقد مستشفى السلام للاطمئنان على حالة مصابى عقار السلام المنهار
محافظ القاهرة يتفقد مستشفى السلام للاطمئنان على حالة مصابى عقار السلام المنهار

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