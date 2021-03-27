كيسنجر: على أمريكا أن تتوصل لتفاهم مع الصين

قال الدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر ي كلمة عبر زووم بفاعلية أقامها المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن: "إنه على الولايات المتحدة الأمريكية الوصول إلى تفاهم مع الصين حول نظام عالمي جديد لضمان الاستقرار وإلا سيواجه العالم فترة خطيرة مثل تلك التي سبقت الحرب العالمية الأولى".وقال كيسنجر: "إن الأمر المهم يتعلق بما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الوصول إلى تفاهم مع الصين حول نظام عالمي جديد".وأضاف: "إذا لم نصل إلى هذه النقطة وإذا لم نصل إلى تفاهم مع الصين بهذا الشأن فسنكون إذن في الوضع الذي سبق الحرب العالمية الأولى في أوروبا، حيث كانت الصراعات المستمرة تحل على أساس فوري لكن أحدها كان يخرج عن السيطرة في مرحلة ما".