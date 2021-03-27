بسبب كورونا.. 584 مليون طفل حول العالم حرموا من مهارات القراءة خلال 2020

حذرت منظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، من أن نسبة الأطفال الذين لم يستوفوا الحد الأدنى من مهارات القراءة ارتفعت 20% في عام 2020؛ بسبب الإغلاقات التي فرضتها جائحة فيروسكورونا المستجد، وفقًا لـ«سكاي نيوز».وجاء في تقرير للمنظمة، أن أكثر من 100 مليون طفل لن يستوفوا الحد الأدنى من مهارات القراءة؛ بسبب الإغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا.وأوضح التقرير، أن عدد الأطفال الذين يفتقرون إلى مهارات القراءة الأساسية كان في تدهور قبل الجائحة، وكان من المتوقع أن ينخفض هذا العدد من 483 مليون طالب إلى 460 مليون طالب في عام 2020، لكن بدلًا من ذلك، أدّت الجائحة إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون ظروفًا صعبة ليصل إلى 584 مليون طفل في عام 2020، الأمر الذي سجل زيادة بما يقارب 20 %.وبدد التقدم الذي أحرزته الجهود المبذولة في قطاع التعليم على مدى العقدين الماضيين، وحذرت اليونسكو مما وصفته بأنه «كارثة الأجيال».