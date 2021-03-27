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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون: أوروبا تواجه حربًا عالمية بسبب لقاحات كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 08:08 ص
ماكرون
ماكرون
أمينة ذكى
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اعتبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، أن أوروبا تواجه حربًا عالمية من نوع جديد؛ بسبب لقاحات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن روسيا والصين تستخدمان اللقاحات الخاصة بهما لتعزيز النفوذ.

ووعد ماكرون الفرنسيين بأنه سيكون بإمكان جميع البالغين الراغبين تلقى اللقاح قبل نهاية الصيف.

وتعليقًا على هذه الوعود، اعتبرت أخصائية التخدير والانعاش في مستشفى «بومبيدو» الفرنسية الدكتورة منار مراد، في مداخلة عبر «فرانس 24»، أن كلام ماكرون «بعيد عن الواقع، ولن تتمكن فرنسا من الالتزام به».

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