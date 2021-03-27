ماكرون: أوروبا تواجه حربًا عالمية بسبب لقاحات كورونا

اعتبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، أن أوروبا تواجه حربًا عالمية من نوع جديد؛ بسبب لقاحات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن روسيا والصين تستخدمان اللقاحات الخاصة بهما لتعزيز النفوذ.ووعد ماكرون الفرنسيين بأنه سيكون بإمكان جميع البالغين الراغبين تلقى اللقاح قبل نهاية الصيف.وتعليقًا على هذه الوعود، اعتبرت أخصائية التخدير والانعاش في مستشفى «بومبيدو» الفرنسية الدكتورة منار مراد، في مداخلة عبر «فرانس 24»، أن كلام ماكرون «بعيد عن الواقع، ولن تتمكن فرنسا من الالتزام به».