وزير الاتصالات: توصيل الإنترنت لمليون منزل بقرى «حياة كريمة» بـ 5.5 مليار جنيه (حوار)

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن وزارته تشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري من خلال 4 محاور، بهدف ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية "الفايبر" أولها توصيل مليون منزل بالريف بتكلفة 5.5 مليار جنيه وإنشاء 1000 برج تقوية لشبكات المحمول بالنظام التشاركي، وتدريب 25 ألف شاب على استخدام التكنولوجيا وإنشاء 150 مركزا للتشخيص المبكر للأمراض عن بعد.وأشار خلال حواره لـ" الدستور" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الوزارة بتنفيذ مشروع بناء مصر الرقمية ومحو الأمية الرقمية، والمشاركة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة والمساهمة في عملية انتقال العاملين بالدولة للعاصمة الإدارية رقميا والانتهاء من منظومة التحول الرقمي.وأوضح "طلعت" أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تطوير 51 مركزا تضم 1400 قرية خلال العام الجاري، موضحا بهدف إتاحة خدمات التعليم والصحة عن بعد بتكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه.وأشار الوزير إلى أنه يجرى تطوير 878 مكتب بريد بهده القرى وتزويدها بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وجرى وضع خطة لتحسين جودة خدمات الاتصالات في هذه القري من خلال انشاء محطات شبكات المحمول بعدد 1000 برج تقوية بتكلفة تصل إلى نحو 5 مليار جنيه لافتا الي ان مراكز التشخيص المبكر للامراض المستحدثة سيجري ربطها بكبري المستشفيات الحكومية والجامعية لتوفير خدمات صحية عالية الجودة في هذه المناطق.ونوه الوزير أنه يجري الانتهاء من عملية اختبار جميع التطبيقات والبرامج التشاركية بين الوزارات والتي سيعمل بها دولاب عمل الحكومة فور الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة "الجمهورية الثانية" مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع أعمال الرقمنة داخل الحي الحكومي" الوزارات" قبل 30 يونيو المقبل بهدف الجاهزية الكاملة لعملية الانتقال المتوقعة أن تتم خلال العام الجاري وفق لتعليمات مجلس الوزراء.وأضاف "طلعت" أن إدارة العاصمة الإدارية ستكون مدينة ذكية رقمية لا وجود فيها للأوراق والمستندات التقليدية، وهذا ما دفع الحكومة لتنفيذ مشروع أرشفة مليار وثيقة ومستند للعمل بها وفق الآلية الجديدة بالعاصمة الإدارية، مما يؤكد أن الدولة تسير نحو بناء مصر الرقمية والاعتماد على التطبيقات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وانترنت الأشياء في التحكم وإدارة العاصمة الإدارية.وقال الوزير إنه جار إطلاق خدمات حكومية جديدة للمواطنين من خلال 3 وسائل تشمل منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد الرقمية ومراكز الخدمات الجماهيرية المتكاملة بالمحافظات، موضحا أن إجمالي عدد الخدمات المستهدف اتاحتها للمواطنين "اون لاين" ستصل إلى نحو 100 خدمة قبل نهاية العام الجاري منها خدمات جديدة مع وزارات العدل والداخلية والإسكان والكهرباء والتموين والقوي العاملة والسياحة والاثار والداخلية والاوقاف ومشيخة الأزهر.وتابع الوزير أنه جرى إطلاق نحو 54 خدمة واتاحتها للمواطنين على منصة مصر الرقمية منها "التموين" بعدد 6 خدمات تشمل إصدار بطاقة تموين جديدة وإصدار بدل تالف لبطاقة تموين وتفعيل بطاقة تموين وفصل اجتماعى وضم أفراد أسرتى ونقل من محافظة إلى أخرى، خدمات "التوثيق" بعدد 10 خدمات تشمل استعلام عن سريان محرر مُميكن وتحرير توكيل عام قضايا وتحرير توكيل عام رسمى وتحرير توكيل رسمى شامل (بنوك - عام) وتحرير توكيل فى الأمور الزوجية وتحرير إقرار بالشطب وتحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية وتحرير إقرار رسمى وتحرير إقرار تصحيح محرر موثق واكتب محررك.وتابع الوزير أنه تم إتاحة خدمات "المرور" عبر منصة مصر الرقمية من خلال "مركباتى" بعدد11 خدمة تشمل تَظلُم على مخالفات رخص مركبات وتجديد ‬رخصة‬ مركبة وبدل فاقد رخصة مركبة وبدل تالف رخصة مركبة وسداد المخالفات واستخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم وتحرير توثيق عقد بيع مركبة وتحرير توكيل بيع مركبة وتحرير توكيل إدارة مركبة واستعلام عن مخالفات رخصة مركبة والتأكد من صحة بيانات مركبة وسداد مخالفات مركبة لمالك آخر.ولفت الوزير إلى أن المنصة تقدم خدمات أخرى للمرور تشمل خدمات "رخصي" بعدد 6 خدمات تشمل استعلام عن مخالفات رخص القيادة وتظلُّم على مخالفات رخص القيادة وسداد مخالفات رخص القيادة واستخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم وإصدار بدل تالف رخصة قيادة وإصدار بدل فاقد رخصة قيادة وسداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر.وقال الوزير إن منصة مصر الرقمية تتيح كذلك خدمات "الشهر العقاري" بعدد 6 خدمات تشمل استخراج صورة من عقد مُشهر واستخراج صورة من كتاب دورى واستخراج صورة من منشور مالى واستخراج صورة من منشور فنى واستخراج شهادة تصرفات عقارية وترجمة عقد مُشهر، كذلك خدمات "المحاكم" بعدد 4 خدمات تضم تسجيل محامى وإقامة دعوى مدنية وتجديد تفعيل محامي بالمحكمة وتحديث بيانات كارنية النقابة الخاص بالمحامي بالاضافة الي اتاحة خدمات "القضايا" بعدد 5 خدمات اخري تشمل الاستعلام عن بيانات دعوى والاستعلام عن حدوث استئناف والاستعلام عن دعاوى مكتب الخبراء والاستعلام عن المطالبات والاستعلام عن رول دعوى.وتابع الوزير إنه تم إتاحة خدمات "السجل التجاري" بعدد 4 خدمات تشمل طلب مستخرج سجل تجارى واستعلام عن سجل تجارى وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات وكذلك خدمات الضرائب العقارية وشمل تقديم إقرار وحدات سكنية واقرار الوحدات السكنية واخير خدمات " الضرائب العقارية" بعدد خدمتين تقديم إقرار وحدات سكنية واقرار الوحدات السكنية.وأوضح الوزير أنه جار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لزيادة الخدمات الحكومية المميكنة إلى نحو 100 خدمة بالإضافة إلى تلقي المنصة نحو 2 مليون حساب تم تسجيلهم بالفعل بعدد نحو 1.5 مليون طلب لهذه الخدمات، متوقعا أن يصل عدد الحسابات إلى نحو 5 ملايين حساب نهاية العام الجاري في ظل زيادة إقبال المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية.وأشار الوزير إلى أنه جار تطوير تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفايبر بهدف ربط 5 آلاف مبنى حكومي ضمن مشروع ربط 32.5 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الفايبر خلال عامين بتكلفة تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه، حيث بلغ عدد المباني التي تم ربطها حاليا نحو 11 الف مبني وهذا سيؤدي عدم سماع جملة السيستم واقع لاعتماد الحكومة علي شبكة داخلية تعمل بالالياف الضوئية.وأشار الوزير إلى انه تم تحديث الكود المصرى للبناء بالتعاون مع وزارة الإسكان ليتضمن ادراج كابلات الألياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء مع العمل على تفعيل الكود اعتبارا من ابريل المقبل لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الإنترنت فائق السرعة والتحول نحو مجتمع رقمى.وقال الوزير إنه جار تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع رفع كفاءة شبكات الإنترنت في مصر بتكلفة تصل نحو 5.5 مليار جنيه بهدف الوصول بمتوسط سرعات الإنترنت في مصر إلى 40ميجابت ثانية، مشيرا إلى أن المرحلتني الأولى والثانية كلفت الدولة نحو 2 مليار دولار خلال عامي 2019-2020.وأكد وزير الاتصالات أن محور التدريب يشمل تدريب نحو 120 ألف شاب مصري على أدوات تكنولوجيا المعلومات بتكلفة تصل نحو 500 مليون جنيه بهدف توفير الكوادر البشرية المدربة علي العمل في المشروعات التكنولوجية وزيادة القدرة التنافسية للخريج المصري في السوقين الإقليمي والعالمي.وأوضح أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية بعدد 74 مستشفى في 11 جامعة بتكلفة استثمارية تصل 2.7 مليار جنيه بالإضافة إلى مشروع ميكنة 27 جامعة حكومية وربطها بالفايبر قبل 30 يونيو 2022 بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة الامتحانات الرقمية فى القطاع الطبى بعدد 75 كلية فى 27 جامعة وإتاحة المناهج الدراسية والمواد التعليمية على منصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.