باكستان تسجل 4 آلاف و468 إصابة جديدة و67 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 4 آلاف و468 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 649 ألفا و824 شخصا.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم السبت- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 67 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و158 حالة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 2137 شخصا ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 593 ألفا و282 شخصا.