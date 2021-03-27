وفاة 3 مواطنين وإصابة 23 فى انهيار عقار السلام

واصلت أجهزة الحماية المدنية استخراج قاطني عقار السلام المنهار، عقب تلقي غرفة عمليات محافظة القاهرة بلاغًا الساعة الثالثة فجر اليوم، يفيد بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب «حي السلام 1».وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث، وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار، حيث تم نقل ٢٣ حالة إصابة إلى مستشفى السلام، و٣ حالات وفاة، وجاري البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.وقرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.