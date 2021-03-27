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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة المكسيكية تنقذ 87 مهاجرًا احتجزهم مهربون فى أحد المنازل

السبت 27/مارس/2021 - 06:20 ص
الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية
وكالات
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أنقذت الشرطة المكسيكية 87 مهاجرا احتجزهم مهربو البشر وقالت أمانة الأمن والحماية المدنية في ولاية بويبلا إن مجموعة من أمريكا الوسطى- ومن بينهم أطفال- كانت تتجه نحو الولايات المتحدة عندما احتجزهم مهربون لمدة ثلاثة أيام في أموزوك.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تمكن مهاجر من هندوراس من إجراء مكالمة طوارئ من المنزل وأبلغ الشرطة.

وبدأت السلطات عملية بحث وعثرت على 45 امرأة و26 رجلا و16 طفلا من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا ونيكاراجوا.

وكان من المفترض على ما يبدو أن ينقل المهربون المجموعة شمالًا إلى مدينة سان لويس بوتوسي، لكنهم تركوها في المنزل.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلين وامرأة كانوا يراقبون المنزل ولم يتضح على الفور المزيد من تفاصيل هذه القضية.

وقد حدثت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الذين يسافرون عبر المكسيك باتجاه الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط متزايدة بشأن هذه القضية.

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