الصحة العالمية تحث الدول على التبرع بـ10 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا لكوفاكس

قال المدير العام للمنظمة الأممية منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" خلال مؤتمر صحفي: إنّ التسابق لتأمين اللقاحات حول العالم تسبب بتأخير طلبيات كانت الآلية تعول عليها، داعيا الدول القادرة على المساهمة للتبرع للبرنامج، كما حث الدول على التبرع "فورا" بـ10 ملايين جرعة لقاح لآلية كوفاكس التي تستفيد منها الدول ذات الدخل المنخفض بشكل خاص.وكانت وكالة"رويترز" قد عملت استطلاع أثبت أن ما يزيد على 125.67 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كوروناعلى مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و884،695، وفي سياق متصل، أعلنت نحو 180 دولة من أصل 193 تنتمي الى الأمم المتحدة التزامها بضمان توزيع منصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة.وقال الإعلان السياسي الذي جاء بمبادرة من لبنان "نشعر بقلق عميق أنه على الرغم من الاتفاقات الدولية والمبادرات والإعلانات العامة، فإن توزيع لقاحات كوفيد-19 لا يزال غير منصف في جميع أنحاء العالم، سواء بين البلدان أم داخلها".