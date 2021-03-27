الهند تسجل 62291 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند ارتفاعًا كبيرا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، حيث سجلت 62291 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لما أظهره موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس صباح اليوم السبت، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11 مليونا و908373 إصابة.ومع ارتفاع عدد الحالات النشطة إلى 450 ألف حالة، أصبحت الهند الآن سادس أكثر دول العالم تضررًا. وقفز عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 161275 وفاة وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية محلية.وتسجل الهند حالات إصابة متزايدة بفيروس كورونا بشكل لم تشهده منذ مايو من العام الماضي، مما يشير إلى أن الموجة الحالية في الهند قد تكون أسوأ من الموجة الأولى على الرغم من حملة التطعيم المستمرة.