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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تحقق رقما قياسيًا فى العدد اليومى لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 06:06 ص
تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا
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حققت الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا عالميًا في تنفيذ أعلى عدد من التطعيمات باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في خلال يوم واحد.

وقال سايروس شاهبار مدير بيانات جائحة كورونا بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة نفذت 4ر3 مليون جرعة تطعيم باللقاحات، بما تجاوز العدد اليومي المرتفع السابق، والذي كان يبلغ 9ر2 مليون جرعة يوم 12 مارس الجاري.

ويأتي هذا بعد أن ضاعف الرئيس بايدن مستهدفه السابق بتوزيع 100 لقاح خلال المائة يوم الأولى له في السلطة، حيث أعلن يوم الخميس الماضي أنه رفع هذا العدد إلى 200 مليون جرعة.

واعتبارا من أمس الجمعة فإن نحو 48.6 مليون شخص تم استكمال تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، وهو ما يمثل 14.7% من إجمالي السكان بالولايات المتحدة، وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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