كردون أمنى حول عقار جسر السويس المنهار والعمل السريع لانتشال الضحايا

قامت قوات الشرطة بإجلاء المواطنين من موقع انهيار عقار جسر السويس لسلامتهم وتعمل قوات الحماية المدنية بسرعة فائقة لإنقاذ العالقين تحت العقار وانتشال الجثث.وقام رجال الحماية المدنية منذ قليل بانتشال 4 أشخاص مصابيين ونقلهم من أسفل العمارة المنهارة بسيارات الإسعاف.وقال شهود عيان إن العمارة 8 أدوار جميعها مصانع وأسفلها مصنع قماش.من جانبهم يكثف رجال الحماية المدنية جهودهم بالتعاون مع الأهالي لإنقاذ وانتشال مصابين وجثث ضحايا انهيار عقار وقع في شارع جمال عبد الناصر دائرة قسم شرطة السلام.كما يقوم حالياً رجال الحماية المدنية وفرق الإنقاذ باستخدام معدات لانتشال ضحايا العقار المنكوب.ويقوم الأهالي بالمشاركة في عمليات إنقاذ اشخاص عالقين تحت الانقاض.