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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أمريكى: الاتفاق النووى مع إيران ليست مسألة من يقوم بالخطوة الأولى

السبت 27/مارس/2021 - 04:59 ص
النووى الإيراني
النووى الإيراني
وكالات
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قال مسؤول أمريكي إن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ليست مسألة من يقوم بالخطوة الأولى بالنسبة للولايات المتحدة، في إشارة إلى أن واشنطن قد تبدي بعض المرونة بهذا الصدد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه قوله إن "المسألة ليست في من يقوم بالخطوة الأولى... بل هل نحن متفقون بشأن ما هية الخطوات التي ستتخذ بشكل متبادل".

وأضاف: "موقفنا لا يتمثل على الإطلاق في أن إيران يجب أن تعود إلى الالتزام الكامل قبل أن نقوم بأي شيء".

وتابع: "في حال اتفقنا على الخطوات المتبادلة، فإن مسألة التسلسل لن تكون مهمة. وأنا لا أعرف من سيتحرك أولا، وقد نكون نحن أو قد يكون ذلك متزامنا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح في وقت سابق بأنه "على طهران أن تعود إلى الالتزام الصارم بالصفقة، وإذا قامت بذلك فإنني سأعود إلى الاتفاق".

من جهتها، شددت إيران على ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة الموقعة في 2015، ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية.

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