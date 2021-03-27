دورية روسية تركية مشتركة فى ريف الحسكة بسوريا

سيّر العسكريون الروس والأتراك دورية مشتركة قرب مدينة القامشلي بريف الحسكة في شمال سوريا.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال قائد القافلة الروسية العقيد أندريه تيتوف للصحفيين إنها العملية الـ144 للدوريات المشتركة، تنفيذا لمذكرة التفاهم حول سوريا الموقعة بين روسيا وتركيا في مدينة سوتشي عام 2019.وأضاف أن الدورية سارت بشكل طبيعي حيث قطعت القافلة 95 كم تحت مراقبة مروحيات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.وشارك في الدورية نحو 70 عسكريا و10 قطع من المعدات العسكرية، بما في ذلك عربات "تيجر" و"تايفون" للشرطة العسكرية الروسية وعربات Kirpi التركية.