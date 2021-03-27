مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

كشف مصدر أمني، أن العقار المنهار بمنطقة جسر السويس شيد بالمخالفة، أعلى ثلاجة حفظ أغذية شهيرة بثلاجة «الزهراء»، أدت إلى تهالك أساس العقار.وأوضح المصدر، أن رجال الحماية المدنية مستمرون في رفع الأنقاض لإنقاذ أرواح الضحايا واستخراج الجثامين والمصابين، وجاري حصرهم.وكانت الحماية المدنية تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق سكنية بمنطقة جسر السويس، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية لمكان الحادث، وجاري التعامل معه.