وصول محافظ القاهرة ومدير الأمن لموقع انهيار عقار جسر السويس

وصل منذ قليل، اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى موقع حادث انهيار عقار سكني مكون من ١٠ طوابق بمنطقة جسر السويس.وكشف مصدر أمني، أن العقار المنهار بمنطقة جسر السويس شيد مخالفًا، أعلى ثلاجة حفظ أغذية، ومصنع أقمشة، مما أدى إلى تهالك أساس العقار.وأوضح أن رجال الحماية المدنية مستمرون في رفع الانقاض لإنقاذ أرواح الضحايا، واستخراج الجثامين والمصابين، وجاري حصرهم.وكانت الحماية المدنية تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار سكني مكون من ١٠ طوابق سكنية بمنطقة جسر السويس.وعلي الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية لمكان الحادث، وجاري التعامل.