انهيار عقار سكن مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

شهدت منطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول انهيار برج سكني مكون من ١٠ طوابق.وتلقى رجال الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار برج سكني، ووجود ضحايا تحت الأنقاض.على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجاري رفع حطام البرج واستخراج المصابين.