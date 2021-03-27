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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انهيار عقار سكن مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

السبت 27/مارس/2021 - 04:29 ص
انهيار عقار سكن
انهيار عقار سكن
هدير مصطفي
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شهدت منطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول انهيار برج سكني مكون من ١٠ طوابق.


وتلقى رجال الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار برج سكني، ووجود ضحايا تحت الأنقاض.


على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجاري رفع حطام البرج واستخراج المصابين.
لمشاهدة فيديو انهيار العقار من هنا
انهيار عقار سكن
انهيار عقار سكن
انهيار عقار سكن
انهيار عقار سكن
انهيار عقار سكن
انهيار عقار سكن

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