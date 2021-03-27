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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا.. جمعية طبية تطالب بإجراءات أشد مع زيادة الإصابات بكورونا

السبت 27/مارس/2021 - 03:32 ص
الإصابات بكورونا
الإصابات بكورونا
وكالات
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دعت أكبر جمعية طبية في تركيا الحكومة إلى تشديد قيود مكافحة مرض "كوفيد- 19"، على أن تشمل الإجراءات فرض قيود على التحرك والاختلاط.

وقالت جمعية الأطباء التركية (تي.تي.بي)، إن "الحكومة غير قادرة على إدارة الجائحة"، واصفة الوضع الراهن في البلاد بأنه "اغتيال اجتماعي".

وأضافت: "زيادة عدد الحالات في وقت قصير يظهر أن تركيا، شأنها شأن دول أخرى كثيرة في أوروبا، تواجه تسونامي من الحالات، ومع استمرار هذه الزيادة نحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة مدعومة بتضامن الجمهور".

وطالبت الجمعية مسؤولين في وزارة الصحة بالاستقالة، وبمزيد من الشفافية بخصوص أعداد المصابين، والسلاسات المتحورة التي رصدت، وجرعات اللقاحات التي اشترتها البلاد.

من جهته، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الخميس الماضي، أنه "ستتم السيطرة على الجائحة بحلول أواخر مايو أو يونيو المقبلين"، مشددا على ضرورة "الالتزام بوضع الكمامات وبالتباعد الاجتماعي".

وسجلت تركيا إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 3 ملايين و149 ألف حالة، بالإضافة إلى 30772 حالة وفاة.

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