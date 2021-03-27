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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تبقى على ساعات حظر التجول الليلى

السبت 27/مارس/2021 - 05:33 ص
تونس
تونس
وكالات
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أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا في تونس أنها ستبقي على التدابير الوقائية ضد الفيروس، وبينها حظر التجول الليلي بدءً من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت المتحدثة باسم الوزارة نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي، إنه سيجري تمديد الإجراءات لمدة أسبوعين إضافيين، مع إمكانية فرض الحجر الصحي على بعض المناطق في حال تفشي السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وأفادت بن علية بأن الوضع الوبائي في البلاد إجمالا يشهد حالة من الاستقرار منذ ثلاثة أسابيع وتقلصا في عدد الإصابات.

وصرحت المتحدثة: "أملنا في التطعيم حتى نتوصل إلى تحصيل المناعة الجماعية للحد من انتشار الفيروس إلى مستويات منخفضة جدا بحلول الصيف".

من جهته أشار عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا الهاشمي الوزير، إلى أن حوالي 40 ألف شخص تلقوا اللقاح حتى اليوم.

وبدأت تونس التي شهدت وفاة 8684 شخصا بسبب الفيروس، حملة التطعيم منذ نحو أسبوعين لتشمل أولا العاملين بالقطاع الصحي ومن تفوق أعمارهم 75 عاما.

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