إصابة 7 أشخاص بعملية دهس متعمد فى إسبانيا

أفادت هيئات الطوارئ الإسبانية بأن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في حادث دهس بسيارة في بلدية يونكيرا دي هيناريس في محافظة غوادالاخارا وسط البلاد.وأشارت هيئات الطوارئ إلى أنه بين المصابين الـ7 تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى.وأفادت وكالة EFE الإسبانية بأن العملية كانت متعمدة، وأن الشرطة ألقت القبض على المنفذ، الذي فسر أعماله بحالة اليأس التي أصابته بعد حرمانه من حق حضانة أطفاله.