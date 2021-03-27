إصابة 7 أشخاص بعملية دهس متعمد فى إسبانيا
السبت 27/مارس/2021 - 03:24 ص
وكالاتطباعة
أفادت هيئات الطوارئ الإسبانية بأن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في حادث دهس بسيارة في بلدية يونكيرا دي هيناريس في محافظة غوادالاخارا وسط البلاد.
وأشارت هيئات الطوارئ إلى أنه بين المصابين الـ7 تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى.
وأفادت وكالة EFE الإسبانية بأن العملية كانت متعمدة، وأن الشرطة ألقت القبض على المنفذ، الذي فسر أعماله بحالة اليأس التي أصابته بعد حرمانه من حق حضانة أطفاله.
وأشارت هيئات الطوارئ إلى أنه بين المصابين الـ7 تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى.
وأفادت وكالة EFE الإسبانية بأن العملية كانت متعمدة، وأن الشرطة ألقت القبض على المنفذ، الذي فسر أعماله بحالة اليأس التي أصابته بعد حرمانه من حق حضانة أطفاله.