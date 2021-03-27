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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشيوخ البرازيلى: يمكن تلقيح مليون مواطن يوميًا بدءًا من أبريل

السبت 27/مارس/2021 - 03:23 ص
الشيوخ البرازيلي
الشيوخ البرازيلي
وكالات
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قال رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رودريجو باتشيكو إنه من الممكن تطعيم مليون شخص يوميًا بدءًا من شهر أبريل المقبل، وفقًا للجدول الزمني للتطعيمات الذي وضعته وزارة الصحة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن باتشيكو قوله "إن الأولوية القصوى حاليًا في البلاد تتمثل في حملات التطعيم واسعة النطاق ضد مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا".

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن حكام الولايات البرازيلية أعربوا خلال اجتماع معه عن شكواهم من مشكلات اقتصادية وأخرى تتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، مضيفا أن الكونجرس بمجلسيه يدرك الصعوبات الاقتصادية التي تواجه حكام الولايات ويتعاطف معهم.

وذكر أنه سيتم رفع شكاوى ومطالب حكام الأقاليم إلى الرئيس جايير بولسونارو في التاسع والعشرين من مارس الجاري.

وفى الوقت ذاته أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء أنه تم إعطاء 18.4 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بنحو 738 ألفا و203 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين عاما وشهرا.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو تسعة أسابيع.

وفي سياق متصل، أفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 12.3 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 303 آلاف و462 حالة.

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