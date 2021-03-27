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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية ينصب قسًّا جديدًا للكنيسة بطنطا

السبت 27/مارس/2021 - 03:06 ص
رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
تريزة شنودة
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شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، أمس الجمعة، في حفل رسامة القس ماجد مريد، قسًّا شريكًا للكنيسة الإنجيلية الثانية بطنطا، والاحتفال بمرور ٧٥ سنة على تأسيس الكنيسة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلية، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، والقس باسم بشرى، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل، والدكتور القس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام، والدكتور القس أمجد أيوب، رئيس مجمع مشيخة الدلتا، والقس منسى ناجي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا، والقس بطرس فاضل، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بطنطا، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس شؤون الشيوخ.

وقال رئيس الإنجيلية، في كلمته خلال الحفل: «نحن كنيسة مصلحة متجددة، تؤمن بالتجديد من داخلها من خلال النقد الذاتي، وعندما نتحدث عن الإصلاح والتغيير، لا بد أن نكون قادرين على قبول التنوع؛ لأن التنوع عندما يرتبط بالامتيازات تظهر الخلافات ويحدث انقسام».

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس ماجد مريد وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه قسًّا شريكًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية الثانية بطنطا.

كما قام رئيس الطائفة الإنجيلية بتكريم الطلبة المميزين والأمهات المثاليات بمدرسة السلام للغات التابعة لسنودس النيل الإنجيلي «طنطا» محافظة الغربية، وافتتاح مبنى المرحلة الابتدائية، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والقس باسم بشرى الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم لمديرية شرق طنطا التعليمية، والدكتورة سهام رزق، مدير إدارة شرق طنطا التعليمية، وعاطف نصر، وكيل إدارة شرق طنطا التعليمية، وإيمان عبد المعز، مدير التعليم العام بميديرية شرق طنطا التعليمي، وزينب علي، مدير التعليم الخاص بمديرية شرق طنطا، والمستشار يوسف طلعت المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وهناء رشدي، مديرة مدرسة السلام للغات، وعدد من القيادات الشعبية والرسمية بالمحافظة، وأولياء الأمور.
رئيس الطائفة الإنجيلية ينصب قسًّا جديدًا للكنيسة بطنطا
رئيس الطائفة الإنجيلية ينصب قسًّا جديدًا للكنيسة بطنطا
رئيس الطائفة الإنجيلية ينصب قسًّا جديدًا للكنيسة بطنطا
رئيس الطائفة الإنجيلية ينصب قسًّا جديدًا للكنيسة بطنطا

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