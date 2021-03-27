مصرع وإصابة 14 مصريًا فى حادث انقلاب سيارة هجرة غير شرعية بليبيا

شهدت منطقة المخيلي جنوب مدينة البيضاء بدولة ليبيا مصرع 4 مصريين من بينهم جثمان مجهول الهوية وإصابة 10 آخرين أثر انقلاب سيارة هجرة غير شرعية حيث تم نقلهم إلي مستشفى الثورة لتلقي الرعاية الطبية.وحصلت الدستور علي أسماء المصابين وهم "محسن. م المنيا، حمادة.م سوهاج، زهران.ن المنيا، خالد. ش الفيوم، إسلام. ا المنوفية، موسى. ف المنيا، أحمد. ه المنيا، حسام. ا سوهاج، محمد. ف المنيا، ومدحت. خ أسيوط".تم التحفظ على 4 جثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى وهم "محمود. م، السيد.ع، السيد. م، بالإضافة إلي جثمان مجهول الهوية".