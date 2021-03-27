مصرع وإصابة 14 مصريًا فى حادث انقلاب سيارة هجرة غير شرعية بليبيا
السبت 27/مارس/2021 - 05:58 ص
ياسمين شعيبطباعة
شهدت منطقة المخيلي جنوب مدينة البيضاء بدولة ليبيا مصرع 4 مصريين من بينهم جثمان مجهول الهوية وإصابة 10 آخرين أثر انقلاب سيارة هجرة غير شرعية حيث تم نقلهم إلي مستشفى الثورة لتلقي الرعاية الطبية.
وحصلت الدستور علي أسماء المصابين وهم "محسن. م المنيا، حمادة.م سوهاج، زهران.ن المنيا، خالد. ش الفيوم، إسلام. ا المنوفية، موسى. ف المنيا، أحمد. ه المنيا، حسام. ا سوهاج، محمد. ف المنيا، ومدحت. خ أسيوط".
تم التحفظ على 4 جثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى وهم "محمود. م، السيد.ع، السيد. م، بالإضافة إلي جثمان مجهول الهوية".
وحصلت الدستور علي أسماء المصابين وهم "محسن. م المنيا، حمادة.م سوهاج، زهران.ن المنيا، خالد. ش الفيوم، إسلام. ا المنوفية، موسى. ف المنيا، أحمد. ه المنيا، حسام. ا سوهاج، محمد. ف المنيا، ومدحت. خ أسيوط".
تم التحفظ على 4 جثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى وهم "محمود. م، السيد.ع، السيد. م، بالإضافة إلي جثمان مجهول الهوية".