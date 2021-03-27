هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب اليابان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هزة أرضية بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضربت ساحل جزيرة مياكو اليابانية بمحافظة أوكيناوا.وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الهزة كان على بعد حوالي 147 كيلومترا شمال مدينة هيرارا".وأضافت: "مركز الهزات الأرضية وقع على عمق 153 كيلومترا"، فيما لم ترد معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار.وسجلت في وقت سابق هزة بقوة 4.7 درجة في المحيط الهادئ على بعد 189 كيلومترا من الساحل الشرقي لكامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.