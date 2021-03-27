اليوم.. البابا تواضروس الثانى يلتقى الشباب القبطى أون لاين

يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، الشباب القبطي وذلك عبر لقاء يحمل عنوان "99 دقيقة.. للشباب عبر السوشيال ميديا".يعد هذا اللقاء الثاني من نوعه الذي يلتقي فيه بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مع الشباب القبطي، حيث عقد البابا لقاءً في يناير الماضي، أجاب من خلال على عدد من الأسئلة.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.