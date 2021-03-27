السفارة الأمريكية تنعى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج

نعت السفارة الأمريكية بالقاهرة، ضحايا حادث قطاري سوهاج، والذي وقع أمس الجمع.وقالت السفارة: "قلوبنا مع عائلات من فقدوا حياتهم اليوم في حادث قطار بسوهاج، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، نحن نتواصل مع السلطات المحلية؛ لمد يد المساعدة لشريكنا مصر".