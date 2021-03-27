السفارة الأمريكية تنعى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج
السبت 27/مارس/2021 - 02:39 ص
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نعت السفارة الأمريكية بالقاهرة، ضحايا حادث قطاري سوهاج، والذي وقع أمس الجمع.
وقالت السفارة: "قلوبنا مع عائلات من فقدوا حياتهم اليوم في حادث قطار بسوهاج، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، نحن نتواصل مع السلطات المحلية؛ لمد يد المساعدة لشريكنا مصر".
وقالت السفارة: "قلوبنا مع عائلات من فقدوا حياتهم اليوم في حادث قطار بسوهاج، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، نحن نتواصل مع السلطات المحلية؛ لمد يد المساعدة لشريكنا مصر".