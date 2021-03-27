اليوم.. افتتاح مهرجان مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية

يفتتح مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم السبت، أعمال المهرجان المسرحي الأول للمونودراما، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، وبحضور عدد من السفراء، ونواب الوزراء وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة.وقال المخرج روماني خيري، إن الافتتاح سيشهد عرض أغنية ملاك البسمة إهداءا لروح الفنان الراحل جورج سيدهم، حيث تأتي الدورة الأولى للمهرجان باسمه، تزامنا مع ذكرى رحيله الأول في السابع والعشرين من مارس، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي يتضمن مشاهد للفنان الراحل.وأكد أن لجنة تحكيم المهرجان تشمل، الفنان نضال الشافعي، والمخرج السينمائي محمد حمدي، والمخرجة المسرحية الدكتورة منار زين، ومهندس الديكور الدكتور إيفان أديب، والموسيقار جورج قلته.