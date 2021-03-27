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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أحلام.. ضمن فعاليات نادى سينما جزويت القاهرة بالفجالة

السبت 27/مارس/2021 - 02:15 ص
أحلام
أحلام
نضال ممدوح
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ضمن فعاليات نادي سينما جزويت القاهرة بالفجالة٬ ينظم النادي في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض لفيلم Dreams أو "أحلام" للمخرج الياباني أكيرا كيروساوا. مع كافة الإلتزام بالتدابير الإحترازية.

يروى أكيرا كيروساوا في فيلمه Dreams ثمانية أحلام فى لوحات بصرية خالدة رسمها كأسكيتشات كانت هى سيناريو الفيلم. الفيلم من إنتاج عام 1990 وتبلغ مدة عرضه حوالي ساعتين.

رشح الفيلم لعدة جوائز دولية منها: جائزة الأكاديمية اليابانية لأفضل فيلم 1991. جائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية 1991.

وعن الفيلم كتب الناقد مايكل بروك مشيرا إلي أن هذه في الأساس ثمانية أفلام قصيرة منفصلة، على الرغم من وجود بعض التداخلات من حيث الشخصيات والمواد الموضوعية - خاصة علاقة الإنسان ببيئته.

والــ 8 أحلام هي: يُطلب من الصبي عدم الخروج في اليوم الذي تحدث فيه ظروف مناخية قاسية، لأن هذا هو الوقت الذي تقيم فيه الثعالب موكب زفافها، مما قد يكون له عواقب وخيمة على من يشاهدونه.

"بستان الخوخ": نفس الصبي يصادف أرواح أشجار الخوخ التي قطعها بشر بلا قلب. "العاصفة الثلجية": فريق من متسلقي الجبال يتم إنقاذهم من عاصفة ثلجية بالتدخل الروحي.

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