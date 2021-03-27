مركز إبداع الأوبرا يعرض 3 أفلام روائية فائزة بالمهرجان القومى للسينما.. اليوم

يعرض، اليوم السبت، بمركز الإبداع الفني بدار أوبرا القاهرة 3 أفلام روائية قصيرة، ضمن عروض الأفلام الفائزة بالدورة الـ 23 من المهرجان القومي للسينما المصرية، والتي أقيمت تحت عنوان (نسيم الروح).ويبدأ اليوم بعرض فيلم (مشوار) الحائز على جائزة أفضل فيلم روائي قصير بالدورة الـ 23 من المهرجان القومي للسينما التي اختتمت فعالياته على مسرح الجمهورية، الفيلم إنتاج عام 2019، وإخراج محمد فاروق، يستعرض من خلال أحداثه التي تدور داخل إحدى وسائل النقل العامة أحوال وأوضاع فئات مختلفة من الشعب.كما يعقبه عرض فيلم (هذه ليلتي) الفائز أيضا بجائزة لجنة التحكيم للأفلام الروائية القصيرة بالمهرجان القومي، ويعقب الفيلم ندوة تديرها الناقدة ماجدة خير الله، وتدور أحداثه حول رحلة قصيرة لسيدة فقيرة تصطحب طفلها الصغير المصاب بمتلازمة (داون)، حيث انتقلت به من منطقتها الشعبية إلى أحد الأحياء الراقية لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ولكن يواجهها معاناة لم تكن متوقعه من تنمر وعنف، ومع هذا تصر الأم على اقتناص لحظات السعادة لطفلها، الفيلم إخراج يوسف نعمان، وسيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، وبطولة النجوم ناهد السباعي وشريف الدسوقي والطفل عمرو حسام.كما يعرض في السادسة مساء اليوم فيلم (بين بحرين) الحائز على جائزة الإنتاج الأولى من المهرجان، ويعقبه ندوة يديرها الناقد محمد نبيل، والفيلم يسلط الضوء على القضايا المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة مثل ختان الإناث والحرمان من التعليم، الفيلم إخراج أنس طلبة، وكتابة مريم نعوم، وسيناريو وحوار أماني التونسي، بطولة فاطمة عادل ويارا جبران وثراء جبيل ومحمود فارس وعارفة عبد الرسول ولبنى ونس.