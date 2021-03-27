رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مركز إبداع الأوبرا يعرض 3 أفلام روائية فائزة بالمهرجان القومى للسينما.. اليوم

السبت 27/مارس/2021 - 02:13 ص
مركز إبداع الأوبرا
مركز إبداع الأوبرا
أ ش أ
طباعة
يعرض، اليوم السبت، بمركز الإبداع الفني بدار أوبرا القاهرة 3 أفلام روائية قصيرة، ضمن عروض الأفلام الفائزة بالدورة الـ 23 من المهرجان القومي للسينما المصرية، والتي أقيمت تحت عنوان (نسيم الروح).

ويبدأ اليوم بعرض فيلم (مشوار) الحائز على جائزة أفضل فيلم روائي قصير بالدورة الـ 23 من المهرجان القومي للسينما التي اختتمت فعالياته على مسرح الجمهورية، الفيلم إنتاج عام 2019، وإخراج محمد فاروق، يستعرض من خلال أحداثه التي تدور داخل إحدى وسائل النقل العامة أحوال وأوضاع فئات مختلفة من الشعب.

كما يعقبه عرض فيلم (هذه ليلتي) الفائز أيضا بجائزة لجنة التحكيم للأفلام الروائية القصيرة بالمهرجان القومي، ويعقب الفيلم ندوة تديرها الناقدة ماجدة خير الله، وتدور أحداثه حول رحلة قصيرة لسيدة فقيرة تصطحب طفلها الصغير المصاب بمتلازمة (داون)، حيث انتقلت به من منطقتها الشعبية إلى أحد الأحياء الراقية لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ولكن يواجهها معاناة لم تكن متوقعه من تنمر وعنف، ومع هذا تصر الأم على اقتناص لحظات السعادة لطفلها، الفيلم إخراج يوسف نعمان، وسيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، وبطولة النجوم ناهد السباعي وشريف الدسوقي والطفل عمرو حسام.

كما يعرض في السادسة مساء اليوم فيلم (بين بحرين) الحائز على جائزة الإنتاج الأولى من المهرجان، ويعقبه ندوة يديرها الناقد محمد نبيل، والفيلم يسلط الضوء على القضايا المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة مثل ختان الإناث والحرمان من التعليم، الفيلم إخراج أنس طلبة، وكتابة مريم نعوم، وسيناريو وحوار أماني التونسي، بطولة فاطمة عادل ويارا جبران وثراء جبيل ومحمود فارس وعارفة عبد الرسول ولبنى ونس.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى: جزاء رادع لمن تسبب فى حادث «قطارى سوهاج»

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

محمد الباز: أتوقع هناك يد ما وراء حادث قطاري سوهاج

لماذا غاب كامل الوزير عن مؤتمر «الحكومة» حول حادث القطار؟


الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

لماذا غاب كامل الوزير عن مؤتمر «الحكومة» حول حادث القطار؟

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

وصول بعثة جزر القمر استعدادا لمواجهة منتخب مصر فى ختام تصفيات أمم أفريقيا

المغرب تتعادل سلبيًا مع موريتانيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

أيام زمان

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

مكتبة مصر الجديدة تحتفل بيوم المسرح العالمى مع ذوى الهمم.. اليوم

ريم بسيونى تناقش روايتيها «سبيل الغارق» و«أولاد الناس» بمؤسسة تكية مسافر

«القوالب الموسيقية».. محاضرة لهشام جبر بالمانسترلى

الليلة.. إبراهيم فرغلى ينافش روايته قارئة القطار