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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الباكستانى يطلب من مستشاره لشؤون النفط تقديم استقالته

السبت 27/مارس/2021 - 02:05 ص
أسد عمر
أسد عمر
وكالات
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قال وزير التخطيط الباكستاني أسد عمر، خلال مؤتمر صحفي، إن رئيس الوزراء عمران خان طلب من مستشاره لشؤون النفط نديم بابار الاستقالة على خلفية تحقيق في نقص إمدادات الوقود.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، تمت مطالبة وكالة التحقيق الاتحادية بالانتهاء خلال 90 يوما من التحقيق الجنائي في نقص الوقود، والمبيعات غير الشرعية والتخزين غير القانوني للمحروقات العام الماضي.

وفي 26 فبراير قال نديم بابار المستشار الخاص لرئيس الوزراء إن بلاده وقعت صفقة جديدة مدتها عشر سنوات لاستيراد الغاز من قطر على أن يبدأ وصول الشحنات الأولى منه في يناير 2022.

وصرح بأن الصفقة التي أبرمت مع قطر للبترول تشمل توريد ثلاثة ملايين طن سنويا بواقع شحنتين شهريا بشكل مبدئي، وأربع شحنات شهريا خلال ثلاث سنوات.

وأفاد بأن الشحنات بموجب الاتفاق الجديد ستسعر عند خصم 10.2 بالمئة إلى برنت، بما يقل 30 بالمئة عن العقود مع جانفور، التي تتلقى منها باكستان شحنة واحدة شهريا.

وقبل توليه السلطة، انتقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على نحو متكرر صفقات "باهظة" أبرمتها الحكومة السابقة مع قطر لشراء 3.75 مليون طن من الغاز المسال سنويا لمدة 15 عاما حتى 2030.

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