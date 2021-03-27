اليمن.. تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على نقطة لقوات الحزام الأمنى فى أبين

أعلن تنظيم "القاعدة" مسؤوليته عن الهجوم على نقطة أمنية لقوات الحزام الأمني بأبين جنوبي اليمن أمس الجمعة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" لقي 8 جنود من الحزام الأمني مصرعهم، كما قتل 4 مدنيين في الهجوم على نقطة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة أحور بمحافظة أبين اليمنية.وتسيطر قوات الانتقالي الجنوبي على أهم مدن محافظة أبين، فيما تسيطر قوات الحكومة على أجزاء من المحافظة.وينشط تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى في اليمن، مستغلا النزاع بين القوات الحكومية والحوثيين منذ 2014.