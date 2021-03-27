مكتبة مصر الجديدة تحتفل بيوم المسرح العالمى مع ذوى الهمم.. اليوم

تُنظم مكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس٬ في الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت٬ احتفالية بعنوان٬ "المسرح للجميع"٬ وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح.وتستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة مجموعة من ذوى الهمم لقضاء يوم ترفيهي يشمل فنون المسرح المختلفة٬ من بينها: بلياتشو – عرض تفاعلي – عرضكوميدي٬ وذلك بمسرح المكتبة، وتقام الاحتفالية بالتعاون مع فريق حلاوة شمسنا٬ تحت إشراف الفنان ناجي عبدالله.وكانت الأمم المتحدة قد اعتمدت يوم 27 مارس في 1962، كيوم عالمي للمسرح٬ وهو تاريخ إطلاق موسم "مسرح الأمم" في باريس، منذ ذلك الحين وفي هذا التاريخ من كل عام، يتم الاحتفال باليوم العالمي للمسرح على نطاق عالمي.وبحسب الهيئة الدولية للمسرح٬ أن أهداف اليوم العالمي للمسرح كما هو الحال مع اليوم العالمي لفنون الرقص هي: الترويج لهذا الفن عبر العالم. نشر المعرفة بين الناس حول قيمة النموذج الفني.وتمکین مجتمعات الرقص والمسرح من الترويج لإعمالهم علی نطاق واسع حتی یدرك صناع القرار قیمة ھذه النماذج الفنية ودعمھما. التمتع بالفن بحد ذاته.