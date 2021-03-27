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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: الاستخبارات حذرت بايدن من استيلاء «طالبان» على أفغانستان

السبت 27/مارس/2021 - 06:19 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الاستخبارات الأمريكية حذرت الرئيس جو بايدن من احتمال استيلاء حركة "طالبان" على معظم الأراضي الأفغانية خلال سنتين أو ثلاث.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، قولهم إن تقرير الاستخبارات يرجح هذا السيناريو في حال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل توصل "طالبان" والحكومة الأفغانية إلى اتفاق بشأن تقاسم السلطة.

وحسب المسؤولين، فإن هذا الاستيلاء قد يسمح لتنظيم "القاعدة" بالعودة إلى أفغانستان وتعزيز مواقعه هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقرير الاستخباراتي تم إعداده العام الماضي للرئيس دونالد ترامب آنذاك، وتم إطلاع بايدن عليه.

وكان بايدن قد اعترف في مؤتمر صحفي له يوم الخميس، بأن سحب القوات في الموعد المحدد بموجب الاتفاق بين واشنطن و"طالبان"، وهو 1 مايو المقبل، سيكون صعبا، لكنه لا يتوقع أن تبقى القوات الأمريكية في أفغانستان في العام المقبل.

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