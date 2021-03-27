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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة البيئة فى حوار مع الطلاب الأفارقة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

السبت 27/مارس/2021 - 03:20 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
نضال ممدوح
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تستضيف مكتبة الإسكندرية في الثالثة عصر اليوم السبت٬ الدكتورة ياسمين فؤاد؛ وزيرة البيئة المصرية، في حوار عبر الإنترنت مع الطلاب الأفارقة المشاركين ببرنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة بمكتبة الإسكندرية بمركز المؤتمرات.

وتتبنى مكتبة الإسكندرية هذه المنصة الشبابية الأفريقية بهدف تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وخلق قنوات اتصال ما بين هؤلاء الشباب ونظرائهم من الشباب المصري.

كما تحرص المكتبة على استضافة هؤلاء الشباب في رحابها وتسخير كل مواردها لدعمهم، إيمانًا منها بدور الشباب الفعال في المشاركة في مسيرة النهوض والتقدم بأوطانهم.

يدرس هؤلاء الطلاب بجامعات الإسكندرية وعين شمس والقاهرة وطنطا والزقازيق بعدد من الكليات منها الهندسة والتجارة والطب البيطري والصيدلة والتمريض، وينتمي الطلاب لعدد من الدول الأفريقية وهي جنوب السودان ومالاوي وأوغندا والسودان وجزر القمر وبورندي وليبيريا ومدغشقر ومصر.

ويعتبر برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة منبرًا لبناء قدرات هؤلاء الطلاب العلمية والمعرفية وإكسابهم كفاءات جديدة تواكب العصر الحالي.

ويعقد هذا اللقاء وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة بمكتبة الإسكندرية لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد٬ كما سيتم بثه عبر الإنترنت لمن لم يستطع الحضور من الطلاب٬ عبر الصفحة الرسمية للمكتبة بـ"فيسبوك".

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