مقاطعة كامبانيا الإيطالية توقع عقدا لشراء لقاح «سبوتنيك V» الروسى

أعلن حاكم مقاطعة كامبانيا الإيطالية فينسينزو دي لوكا التوقيع على عقد لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي، على أن يتم استيراده بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية عليه.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال: "وقعنا العقد بعد أسابيع من المفاوضات.. بانتظار موافقة وكالة الأدوية الأوروبية والجهة الإيطالية المعنية".وأضاف: "بمجرد تلقيح سكاننا، سنقدم الجرعات الفائضة إلى بقية إيطاليا".وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أعرب عن وجهة نظر مفادها أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي لن يدخل الاتحاد الأوروبي حتى النصف الثاني من العام وأشار إلى "ضرورة توخي الحذر في مثل هذه الأمور".ومقاطعة كامبانيا، واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في إيطاليا ويبلغ عدد سكانها 5.8 مليون شخص، وقد تأثرت بشدة من الجائحة، إذ سجلت أكثر من 320 ألف إصابة بالمرض.